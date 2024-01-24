Анализируем итоги 700-го дня войны в Украине.

Крушение Ил-76 в России

Ключевая новость дня - крушение под Белгородом военно-транспортного самолета Ил-76, где на борту, как утверждает Россия, находились 65 украинских пленных.

Причем это, судя по всему, вообще первый прецедент сбития самолетов над прифронтовой Белгородской областью.

Детально эту ситуацию мы проанализировали в отдельном материале. После чего тему впервые официально прокомментировала Украина.

Генштаб ВСУ выпустил заявление, в котором дает понять, что ИЛ-76 был сбит украинскими военными, хоть прямо это и не говорится.

В сообщении указано, что РФ стала чаще обстреливать Харьковскую область за счет активизации поставок оружия авиацией в Белгород, а ВСУ отслеживают точки запусков ракет и логистику их поставки, особенно с помощью авиации.

"С учетом этого, Вооруженные Силы Украины будут и в дальнейшем принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении", - говорится в сообщении.

По поводу того, были ли на борту ИЛ-76 украинские пленные, в заявлении ничего не говорится. Хотя ранее в ГУР говорили, что на сегодня такой обмен готовился.

Судя по видео обломков самолета, сомнений в том, что он был сбит, практически не остается: видно множество входных отверстий, которые характерны при поражении элементами зенитной ракеты.

А дальнейший комментарий ГУР усиливает намек, что самолет могла сбить Украина - поскольку не была предупреждена Россией о перемещении пленных самолетом.

"Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных. Известно, что доставка пленных производится как авиационным, так и железнодорожным и автомобильным транспортом.

Это может свидетельствовать об умышленных действиях России, направленных на создание угрозы жизни и безопасности пленных.

Посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами, ведь в противном случае это подвергает опасности весь процесс обмена.

Исходя из этого, речь может идти о спланированных и преднамеренных действиях России с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства", - заявили в украинской военной разведке, которая курирует обмены пленными.

Также ГУР заявляет, что не имеет достоверной и исчерпывающей информации о том, кто находился на борту самолета Ил-76 и в каком количестве. Однако из сообщения ГУР можно сделать вывод, что ведомство допускает, что украинские пленные были на борту самолета.

То есть на данный момент все более четко вырисовывается основная линия, которую сейчас начинает проводить военно-политическое руководство Украины относительно крушения самолёта в Белгородской области.

1. То, что самолёт сбили ВСУ, не отрицается (см. заявление Генштаба ВСУ). Будет ли это официально однозначно признано - вопрос. Но косвенно это военные уже дают понять.

2. То, что на борту находились пленные, не отрицается (см. заявление ГУР). Возможно, позже это подтвердят и официально.

3. Вину за то, что был сбит самолёт с украинскими пленными, полностью возложат на РФ, которая, как заявляет ГУР, не предупредила Украину о способе транспортировки пленных и не просила обеспечить безопасность воздушного пространства в Белгородской области (РФ утверждает, что предупреждала Украину о маршруте транспортировки пленных самолетом).

Если именно такая концепция объяснения ситуации будет по итогу принята, то никого виновным за случившееся в Украине не признают.

Впрочем, в любом случае это станет сильным информационным ударом по Украине (ВСУ сбили самолёт с украинскими пленными). Новые обмены пленными неизвестно когда теперь последуют. А Россия будет ещё более активно заявлять об использовании западного оружия по российской территории (что, по заявлению лидеров стран ЕС и США, запрещается). И это добавит аргументов тем силам на Западе, которые выступают за прекращение или сокращение военной поддержки Украины.

Но, повторимся, официально конкретного заявления со стороны украинских властей по поводу того, кто сбил самолёт и были ли на его борту пленные, пока нет.

Нельзя исключать, что концепция может ещё и поменяться.

Ситуация на фронте

Институт изучения войны пишет о том, что российские войска продвинулись к западу от Кременной в направлении Ямполовки (судя по публикуемым видеозаписям, которые поддаются геолокации).

Украинский паблик Deep State также пишет об атаке на этом направлении, но заявляет, что штурм был отражен.

Также, по данным Института, российские войска продвинулись в западной части Степного под Авдеевкой, а также к северо-востоку от Новомихайловки.

Вчера вечером Россия нанесла новый мощный удар по Харькову. Пострадали девять человек, повреждены жилые дома, офисные помещения, кафе, аптеки в центре города.

Также разрушено научное учреждение, куда ракета С-300 попала прямо в крышу.

Кроме того, увеличилось количество погибших от удара по Харькову утром 23 января. Их уже десять человек.

Институт изучения войны, анализируя вчерашнюю ракетную атаку, пишет, что РФ впервые за последние месяцы не применяла "Шахеды". Обычно РФ применяла их вместе с ракетами для подавления ПВО.

Российский источник вчера опубликовал кадры, на которых якобы видно, как российская ракета выпускает в воздухе сигнальные ракеты. Аналогичные кадры публиковались с Х-101 во время обстрела в конце декабря.

ISW предполагает, что в этот раз вместо "Шахедов" использовались ложные цели, чтобы проверить эффективность их использования и сохранить дроны для других целей.

ВСУ, похоже, недавно адаптировались к такой конфигурации ударов. А армия РФ, вероятно, продолжает экспериментировать с различными типами ударов для прорыва украинской защиты и принуждения Украины к развертыванию своих систем ПВО в определенных местах, пишет ISW.

Детальнее о вчерашней ракетной атаке мы писали здесь.

Военные перспективы

Вчера прошла 18-я встреча "Рамштайна".

Главное ее событие - США впервые за всю историю заседаний не смогли предложить никакой военной помощи Украине. Причина - заблокированный республиканцами законопроект о выделении денег на ВСУ.

"У США кончились деньги для помощи Украине, и мы не в состоянии поставлять Киеву ракеты и боеприпасы на том же уровне, что и год назад", – заявил министр обороны США Ллойд Остин.

"Я призываю эту группу копать глубже, чтобы предоставить Украине больше жизненно важных наземных систем противовоздушной обороны и перехватчиков", – добавил он.

Кроме того, АР передает слова помощника министра обороны по международным делам Селесты Уалландер, которая сообщила, что Министерство обороны Украины ежедневно получает отчеты о нехватке у подразделений вооружения и боеприпасов.

Впрочем, другие страны помощь оказали. Но она уже напоролась на критику.

Германия объявила, что передаст Украине многоцелевые военные вертолеты Sea King Mk41 в количестве шести штук.

"Sea King – это проверенный и надежный вертолет, который поможет украинцам во многих сферах: от разведки над Черным морем до транспортировки солдат. Это первая немецкая поставка такого типа", – сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке раскритиковал это решение. Он заявил, что этим вертолетам уже по 50 лет, и в Германии их начали снимать с эксплуатации еще в 2020 году.

Главная проблема - в их обслуживании.

"Если в 2006 году для обеспечения одного часа полета требовалось от 50 до 60 часов обслуживания, то сейчас соотношение составляет 1 к 120", - пишет журналист.

Причем эти нормы идут в расчете на мирное, а не военное время, уточняет Рёпке. "Для воюющей страны с небольшим количеством пилотов и враждебным окружением это просто угроза жизни украинских солдат", - написал он.

То есть даже сейчас, на исходе второго года войны, на Западе сохраняется тенденция передавать Украине больше устаревших вооружений, ускоряя переоснащение собственных армий более новыми образцами.

Украина на этом фоне уже заявляет, что КНДР снабжает Россию снарядами лучше, чем Запад ВСУ.

"Хотя Украина значительно увеличила собственное производство и будет продолжать это делать, мы по-прежнему видим, что западная оборонная промышленность не способна производить достаточное число артиллерийских боеприпасов. Как бы безумно это ни звучало, но похоже, что Северная Корея — более эффективный партнер для России, чем для нас друзья. Это смешно. И это должно измениться", - заявил министр иностранных дел Кулеба в интервью немецкому Bild

Говорит, Киев ценит предоставленную помощь, но "масштаб войны требует большего" и более быстрого принятия решений.

"Когда доходит до принятия конкретных решений, мы видим, как наши партнеры порой тонут в бесконечных дискуссиях. Но времени тонуть нет, надо плыть", - говорит Кулеба.

Однако пока "плыть" не получается, поскольку деньги для Украины и в США, и в ЕС зависли.