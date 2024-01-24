Появился список погибших членов экипажа самолёта Ил-76, который потерпел катастрофу в Белгородской области:

Его опубликовали СМИ и телеграм-каналы РФ.

Так, из россиян в упавшем самолёте погибли:

Беззубкин С. - командир корабля;

Чмирев В. - помощник командира корабля;

Высокин А. - штурман;

Пилуев А. - бортинженер;

Житенев С. - борттехник;

Саблинский И. - бортрадист.

По данным российских СМИ, разбившийся самолёт Ил-76 базировался в Оренбургской области.

В издание "Схемы" сообщили, что родственники подтвердили журналистам гибель трёх членов экипажа - это 36-летний командир корабля Станислав Беззубкин, штурман Алексей Высокин и 38-летний бортинженер Андрей Пилуев.

Под фото в соцсети ещё одного члена экипажа Ил-76 - бортового радиста Игоря Саблинского - появились комментарии, в которых выражают соболезнования по поводу его гибели.

Ранее в Белом доме заявили, что США собирают данные, для выяснения причины падения Ил-76 в Белгородской области.

Мы также сообщили, что Лавров запросил срочное заседание Совбеза ООН по крушению Ил-76. Кремль обвиняет Украину в ударе по самолёту ракетами ПВО.