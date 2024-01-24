В России опубликовали список погибших членов экипажа упавшего под Белгородом Ил-76
Появился список погибших членов экипажа самолёта Ил-76, который потерпел катастрофу в Белгородской области:
Его опубликовали СМИ и телеграм-каналы РФ.
Так, из россиян в упавшем самолёте погибли:
- Беззубкин С. - командир корабля;
- Чмирев В. - помощник командира корабля;
- Высокин А. - штурман;
- Пилуев А. - бортинженер;
- Житенев С. - борттехник;
- Саблинский И. - бортрадист.
По данным российских СМИ, разбившийся самолёт Ил-76 базировался в Оренбургской области.
В издание "Схемы" сообщили, что родственники подтвердили журналистам гибель трёх членов экипажа - это 36-летний командир корабля Станислав Беззубкин, штурман Алексей Высокин и 38-летний бортинженер Андрей Пилуев.
Под фото в соцсети ещё одного члена экипажа Ил-76 - бортового радиста Игоря Саблинского - появились комментарии, в которых выражают соболезнования по поводу его гибели.
Ранее в Белом доме заявили, что США собирают данные, для выяснения причины падения Ил-76 в Белгородской области.
Мы также сообщили, что Лавров запросил срочное заседание Совбеза ООН по крушению Ил-76. Кремль обвиняет Украину в ударе по самолёту ракетами ПВО.