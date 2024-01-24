Соединённые Штаты не располагают достаточными данными, чтобы согласиться с той или иной версией крушения Ил-76.

Об этом заявил представитель Совета по нацбезопасности США Джон Кирби во время краткого интервью журналистам.

"Мы видели сообщения (о причинах падения Ил-76 - Ред.), но не можем подтвердить их. Мы делаем всё возможное, чтобы получить больше данных", - сообщил Кирби.

Ранее Москва запросила срочное заседание Совбеза ООН по сбитому транспортному самолёту Ил-76, предварительно обвинив в авиакатастрофе Украину.

Минобороны РФ официально обвинило Украину в преднамеренном сбитии Ил-76 в Белгородской области, назвав произошедшее "терактом".

Россияне утверждают, что обмен пленных должен был состояться во второй половине дня на КПП "Колотиловка" российско-украинской границы.

Мы также сообщали, что украинская разведка не имеет достоверной и исчерпывающей информации о том, кто находился на борту упавшего Ил-76.

ГУР сообщает, что РФ не информировала Украину о "необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом".