Президент Владимир Зеленский отменил региональную поездку в центральные области и запретил назначать на завтра встречи для поздравлений себя с днем рождения до выяснения обстоятельств падения российского самолета Ил-76 в Белгородской области.

Об этом сообщили украинские издания со ссылкой на источники в Офисе президента и областных военных администрациях.

Напомним, в Киеве не отрицают, что самолёт сбили ВСУ, о чем свидетельствует заявление украинского Генштаба.

Власть также не отрицает, что на борту находились военнопленные: в ГУР Минобороны подтвердили, что сегодня готовился обмен пленными.

Однако вину за то, что был сбит самолёт с украинскими пленными, Украина, скорее всего, полностью возложит на РФ, которая, как заявил ГУР, не предупредила Киев о способе транспортировки пленных и не просила обеспечить безопасность воздушного пространства в Белгородской области (хотя РФ утверждает, что предупреждала Украину о маршруте транспортировки пленных самолетом).

Мы подробно анализировали информацию, известную к текущему моменту о крушении транспортного самолета в Белгородской области.