В воскресенье, 28 января, в Украине идет 704-й день войны с Россией.

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28 января

15:21 Россия продолжает применять диверсионно-разведывательные группы, сейчас их больше всего – в Сумской области.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"К сожалению, ситуация достаточно непростая. В первую очередь из-за обстрелов, которые Россия ежедневно продолжает наносить по территории Украины. В общем, если говорить об обстрелах, только с начала текущего месяца, нашими пограничными нарядами зафиксировано более 1800 обстрелов, которые Россия осуществила по территории Черниговской, Харьковской и Сумской областей. Больше всего приходится по Харьковской области", - рассказал Демченко.

Больше всего атак ДРГ фиксируется в районе Сумского направления, но также отмечается активность в Харьковской области. В то же время, количество диверсий в Черниговской области значительно сократилось за последний период, отметил Демченко.

14:30 В воскресенье, 28 января, Воздушные силы ВСУ уничтожили российскую управляемую авиационную ракету Х-59 в Днепровском районе.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"В Днепровском районе защитниками из ППК "Восток" была уничтожена вражеская крылатая ракета", - говорится в сообщении.

13:05 О взрыве в Днепре сообщают местные паблики.

Ранее Воздушные силы ВСУ писали о полете ракеты в направлении Днепра.

11:00 Сегодня ночью российские военные атаковали Мирноград Донецкой области. Ранены три человека, среди них несовершеннолетний парень.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

"28 января 2024 года, в 01:30, войска РФ произвели ракетный обстрел жилмассива г. Мирнограда. Находясь в собственных домах, получили минно-взрывные травмы, резаные раны и ушибы 15-летний юноша и мужчина 35 лет. У 30-летней жительницы соседнего дома врачи диагностировали черепно-мозговую травму" - говорится в сообщении.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

В результате ракетного удара повреждения получили 14 многоквартирных домов, учебные заведения, а также 9 автомобилей.

10:49 В Полтавской области только сейчас потушили пожар под Кременчугом после прилета двух "Искандеров".

Пожар бушевал на площади 1000 квадратных метров, его тушили полтораста человек, включая пожарных из других областей.

10:24 Украинские военные паблики подтверждают захват деревни Табаевка на Купянском направлении (о чем вчера сообщали российские телеграм-каналы).

По данным Deep State, теперь россияне пытаются наступать в направлении Песчаного.

Телеграм-канал пишет, что перед ВСУ сейчас стоит выбор - "рисковать стереть резервы для восстановления позиций или стабилизировать линию столкновения и закрепиться на новых рубежах".

09:00 Вечером 27 января российские военные обстреляли трижды Никопольский район. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Сообщается, что РФ выпустила по Марганецкой громаде и райцентру более десятка снарядов.

Обошлось без погибших и пострадавших.

08:07 Ночью был прилет двух ракет С-300 по Константиновке Донецкой области.

Сообщается, что они попали в промзону.

08:00 Вчера ВСУ сбили четыре из восьми запущенных "Шахедов".

Они атаковали промышленные и инфраструктурные объекты в ряде областей.