Министерство обороны Украины выступило с опровержением, однако не назвало, чего именно.

Опровержение появилось в телеграм-канале ведомства сегодня вечером после появления слухов об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда", - сказано в посте.

При этом, что именно неправда, не уточняется.

По этому поводу в соцсетях пользователи задаются вопросом (в том числе и в резкой форме), что именно опровергло Минобороны Украины. Большинство людей подумали, что оно опровергло отставку Залужного, но в самом тексте ничего об этом не сказано.

Напомним, украинские телеграм-каналы написали о том, что главнокомандующего ВСУ сегодня сняли с должности. Также об этом заявил в своем Фейсбуке бывший народный депутат Борислав Береза. Главред сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов сообщил со ссылкой на источники, что президент уже подписал указ об отставке, но пока ещё не обнародовал его. Официальных подтверждений этой информации нет.

Слухи о том, что Владимир Зеленский на фоне крупных проблем в Авдеевке якобы хочет уволить Залужного и поставить на его место главу ГУР Кирилла Буданова, ходят примерно с середины января.