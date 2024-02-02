На Западе считают, что хотя главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный остается на своем посту, "спекуляции о явном разрыве между ним и президентом Владимиром Зеленским – в основном основанные на анонимных рассказах – обнажили возможные трещины в руководстве страны".

Об этом в статье под заголовком "Неопределенное будущее украинского генерала усугубляет сомнения по поводу его борьбы с Россией", посвященной теме возможной отставки Залужного, пишет NBC News.

"Отрицания украинских официальных лиц мало помогли успокоить слухи о скором увольнении популярного командира, и это притом, что Киев сталкивается с болезненной нехваткой припасов и солдат, а также с сомнениями в устойчивой поддержке союзников", – говорится в статье.

По словам аналитиков NBC News, эта история также может подорвать доверие внутри страны, поскольку конфликт приближается к двухлетнему рубежу, а моральный дух на поле боя и среди населения становится все более напряженным.

"Когда возникают спекуляции на столь деликатную тему, люди хотят ясности, и если в военном командовании страны происходят серьезные изменения, то они хотят получить официальное подтверждение и объяснение причин. Граждане четко понимают, что выживание страны и их самих зависит от отношений между высшими гражданскими и военными чиновниками. Вот почему существует такое волнение и предвкушение", – говорит военный аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков.



"Эти слухи, безусловно, вредны. Любые признаки того, что на высших уровнях принятия решений существуют разногласия, рискуют стать сигналом того, что украинское правительство не уверено в прогрессе и направлении противостояния. А это явно некстати в тот момент, когда правительству необходимо демонстрировать уверенность. И это помогает поддерживать надежды России на то, что они смогут ослабить политическую волю Украины к продолжению боевых действий", – считает эксперт по конфликтам и безопасности из Королевского колледжа Лондона Кристофер Так.

Ранее сегодня главред "Цензора" Юрий Бутусов заявил, что на ставке у Зеленского вечером будут обсуждать увольнение Залужного.

А секретарь СНБО заверил, что документа об отставке главкома ВСУ нет.