На сегодняшний день документа об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного нет.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире "Украинского радио".

"Если появится документ, тогда можно спрашивать и о чем-то говорить. Пока его нет, я бы никому не советовал поднимать эти волны, начинать рассказывать, что что-то произошло. Вы знаете, что это очень дестабилизирует ситуацию прямо в армии, и это не на пользу", - сказал секретарь СНБО.

Ранее сегодня главред "Цензора" Юрий Бутусов заявил, что в ближайшее время состоится заседание ставки Зеленского по вопросу увольнения Залужного. По его словам, на этом же заседании будут обсуждать назначение нового военного руководства. Среди кандидатов на замену Залужному фигурируют глава ГУР Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Напомним, после появления слухов об отставке Залужный написал колонку для CNN о "политическом напряжении" в Украине и упрекнул власти за провал мобилизации.

Мы подробно рассказывали в отдельном материале, к чему может привести конфликт президента и главкома ВСУ.