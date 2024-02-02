В ближайшее время у Владимира Зеленского состоится заседание Ставки верховного главнокомандующего, посвященное увольнению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом сообщает главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, на этом же заседании будут обсуждать назначение нового военного руководства. Среди кандидатов на замену Залужному фигурируют глава ГУР Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

По словам Бутусова, текст указа президента об увольнении Залужного был подготовлен ещё 29 января, когда СМИ написали о снятии главкома. Сейчас Зеленский "убеждает всех поддержать его решение, чтобы это была общая позиция Ставки".

Как утверждает Бутусов, на Банковой активно идут обсуждения касательно продвижения на высшие должности двух десятков командиров ВСУ и Нацгвардии.

"Проводятся широкие консультации по поводу того, какие именно командиры имеют сильную репутацию в армии и обществе и на какие должности их можно назначать", - пишет Бутусов.

Ранее мы подробно анализировали, к чему может привести конфликт президента и главкома ВСУ.

После появления слухов об отставке Залужный написал колонку для CNN о "политическом напряжении" в Украине и упрекнул власти за провал мобилизации.