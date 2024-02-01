Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступила против отставки главкома ВСУ Валерия Залужного, о чем в последнее дни активно пишут СМИ.

В своем видеообращении Тимошенко заявила, что этого "не хотят миллионы украинцев".

"Я не понимаю, а мы что, уже выиграли войну? Нет, до этого еще очень далеко. Наша борьба сейчас в самом разгаре, но это должна быть борьба за Украину, а не политическая метушня. Политические интриги и борьба за рейтинги, решения против национальных интересов и увольнение с должностей профессионалов и патриотов - это тоже наши проблемы. Враг ждет нашей ошибки. В такой момент отставка главкома точно не ко времени. Мы должны забыть про рейтинги и амбиции, обиды и непонимания", - заявила Тимошенко.

Напомним, ранее в CNN со ссылкой на источники сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский "в ближайшие дни" уволит главкома ВСУ Валерия Залужного с его должности.

На Банковой прокомментировали информацию о возможной отставке Залужного, назвали главкома ВСУ "менеджером" и удивились, почему его возможное увольнение вызывает широкий резонанс.

Мы анализировали в отдельном материале, к чему может привести конфликт президента и главкома ВСУ.