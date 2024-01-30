Западные СМИ не обошли стороной слухи об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Британский политолог Марк Галеотти считает, что Офис президента действительно запланировал перестановки в военном руководстве Украины, но пока передумал.

Об этом он сообщает в Spectator со ссылкой на источники.

"Вчера вечером высокопоставленный европейский дипломат, занимающийся вопросами Украины, в ужасе и недоумении прислал мне сообщение, что их посольство в Киеве получило информацию о военных перестановках. Сегодня утром ему сообщили, что Банковая "похоже, пришла в себя", - пишет Галеотти.

Напомним, возможным сменщиком Залужного называется глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов (детальнее о его кандидатуре мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет уже 706-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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