Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан дал понять, что на Банковой советовались с американцами по теме увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного.

Отвечая на вопрос новостной службы CBS, сообщила ли Украина Белому дому о том, что главком ВСУ будет уволен, Салливан это фактически подтвердил.

"Это суверенное право Украины и право президента Украины принимать кадровые решения. Мы ясно дали понять, что мы просто не собираемся ввязываться в это конкретное решение. Мы прямо указали на это украинцам", - сказал советник.

"Мы остались в стороне от этих кадровых решений", - добавил Салливан.

Напомним, ранее о том, что власти Украины проинформировали администрацию США о решении уволить Залужного, сообщала газета The Washington Post. По данным издания, американские чиновники не поддержали это решение, но и не возражали против него.

В свою очередь издание NBC News писало, что слухи об отставке Залужного обнажили раскол в руководстве Украины. По словам аналитиков издания, эта история также может подорвать доверие внутри страны, поскольку конфликт в Украине приближается к двухлетнему рубежу, а моральный дух на поле боя и среди населения становится все более напряженным.