Владимир Зеленский заявил, что провел заседание Ставки. Судя по тому, что написал президент, решение об увольнении Валерия Залужного на Ставке не принято - вопреки многочисленным прогнозам.

Президент написал, что "главком Залужный и командующие по направлениям доложили о ситуации на фронте".

Конкретные вопросы, которые рассматривались на Ставке:

Сказал, что особенно тяжелая ситуация в Авдеевке.

Обсудили решение проблем со снарядами за счет собственного производства и импорта.

Заслушали доклады о ситуации с дронами и направили на их производство дополнительное финансирование. Зеленский сказал, что 90% дронов на фронте украинского производства.

Рассмотрели ситуацию с постройкой оборонительных линий (докладывал премьер Шмыгаль).

Обсудили восстановление энергетики после российских ударов.

Ранее сегодня главред "Цензора" Юрий Бутусов заявил, что на ставке у Зеленского вечером будут обсуждать увольнение Залужного.

А секретарь СНБО заверил, что документа об отставке главкома ВСУ нет.

Между тем на Западе считают, что хотя главнокомандующий ВСУ остается на своем посту, "спекуляции о явном разрыве между ним и президентом – в основном основанные на анонимных рассказах – обнажили возможные трещины в руководстве страны".