Владимир Зеленский впервые подтвердил намерения уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом президент Украины заявил в эфире итальянского телеканала Rai1, добавив, что он также размышляет над увольнением не только Залужного, но и других руководящих лиц.

"Конечно, необходима перезагрузка и новое начало. Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере. Я размышляю над этой заменой (Залужного. — Ред.), это правда. Этот вопрос касается всей управленческой группы, которая ведет машину страны", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос о разногласиях с Залужным.

"Если мы хотим победить, мы все должны двигаться в одном направлении, будучи убеждены в победе, нам нельзя унывать, опускать руки, у нас должна быть правильная положительная энергия... Вот почему я говорю о перезапуске, замене. У меня на уме нечто серьезное, речь идет не об одном человеке, а о направлении руководства страны", - пояснил он.

Сегодня советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан дал понять, что на Банковой советовались с американцами по теме увольнения Залужного.

Ранее сайт NBC News писал, что слухи об отставке главкома ВСУ обнажили раскол в руководстве Украины. По словам аналитиков издания, эта история также может подорвать доверие внутри страны, поскольку конфликт в Украине приближается к двухлетнему рубежу, а моральный дух на поле боя и среди населения становится все более напряженным.