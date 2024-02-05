Президент Украины Владимир Зеленский раздумывает об отставке не только главкома ВСУ Валерия Залужного, но и начальника Генштаба Сергея Шапталы.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники.

"Из Генштаба еще уйдет Шаптала. Все остальные – неопределенно", - сказал источник издания.

По его словам, отставки могут быть объявлены "среди недели".

Ранее сегодня Залужный опубликовал фото с Шапталой и поздравил его с днем рождения со словами "будет очень тяжело, но не стыдно".

Напомним, накануне Владимир Зеленский подтвердил намерение уволить Залужного и не только его. Шаптала считается ближайшим соратником Залужного.

Перед этим советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан дал понять, что на Банковой советовались с американцами по теме увольнения Залужного.

В свою очередь сайт NBC News писал, что слухи об отставке главкома ВСУ обнажили раскол в руководстве Украины. По словам аналитиков издания, эта история также может подорвать доверие внутри страны, поскольку конфликт в Украине приближается к двухлетнему рубежу, а моральный дух на поле боя и среди населения становится все более напряженным.