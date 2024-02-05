Планы президента Украины Владимира Зеленского по обновлению руководства страны, в том числе замене главкома ВСУ Валерия Залужного, заставляют западных партнеров Украины нервничать.

Об этом заявили Financial Times двое чиновников из стран G7, правительства которых поставляют оружие Украине.

По словам одного из них, опасения вызваны, в том числе популярностью Залужного среди рядовых солдат и населения в целом - увольнение главкома может вызвать негативную реакцию, "когда единство имеет решающее значение".

Также на Западе переживают из-за возможного назначения на место Залужного главы украинской разведки Кирилла Буданова.

"Он заставляет нас нервничать", - сказал один из собеседников газеты.

Накануне Зеленский заявил в эфире итальянского телеканала Rai1, что он размышляет над увольнением не только Залужного, но и других руководящих лиц.

Перед этим советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан дал понять, что на Банковой советовались с американцами по теме увольнения главкома ВСУ Залужного.