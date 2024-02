Народный депутат Евгений Шевченко заявил, что, по его информации, главком ВСУ Валерий Залужный согласился на должность посла в Великобритании.

Об этом Шевченко сообщил в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву.

"Скорее всего, он туда и поедет. А мы знаем, что люди, которые отправлялись послами, - это политическая пенсия, уже никто никогда не возвращался", - сказал Шевченко.

Официально никакой информации ни об отставке Залужного, ни о его согласии поехать послом в Британию не сообщалось (ранее СМИ писали, что Залужный отказался писать рапорт на увольнение по собственному желанию).

Напомним, что нардеп Евгений Шевченко работает с Главным управлением разведки (ГУР). В частности, еще в прошлом году глава ГУР Кирилл Буданов говорил, что Шевченко был задействован разведкой, чтобы построить коммуникацию с Беларусью и не допустить ее участия в войне на стороне России.

Как мы писали ранее, Кирилла Буданова называют одним из кандидатов на должность нового главкома ВСУ.

В то же время сразу два западных издания сообщали, что глава ГУР отказался от должности главнокомандующего ВСУ вместо Валерия Залужного. Об этом написали The Economist и The New York Times.

В свою очередь нардеп Гончаренко говорил, что Буданов не отказывался от должности главнокомандующего ВСУ.