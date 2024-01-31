Глава военной разведки Кирилл Буданов не отказывался от должности главнокомандующего ВСУ.

Об этом написал в телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на свои источники.

"Кстати, держите инсайд, Буданов не отказывался от позиции главкома", - сказано в публикации.

Ранее сразу два западных издания сообщили, что глава ГУР отказался от должности главнокомандующего ВСУ вместо Валерия Залужного. Об этом написали The Economist и New York Times.

А британская Times сообщила, что командующий Сухопутными войсками Александр Сырский вслед за Будановым отказался заменить Залужного на посту главкома ВСУ.

Мы подробно разбирали вероятную попытку уволить главкома ВСУ.