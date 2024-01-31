Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, вслед за главой ГУР Кириллом Будановым, отказался заменить Валерия Залужного на посту главкома ВСУ.

Об этом со ссылкой на источники пишет британская Times.

По данным газеты, из-за отказа двух основных кандидатов, а также давления со стороны западных союзников Зеленский отменил решение уволить Залужного.

Газета также подтверждает уже имевшуюся информацию - что Зеленский встретился с Залужным и попросил его уйти в отставку. Но тот отказался, и президент заявил, что подпишет приказ об увольнении.

Издание пишет, что после этого Залужный вернулся в свой офис и сообщил своим заместителям, что "собирает вещи".

Но затем обеспокоенность ситуацией выразило высшее командование ВСУ, а также международные партнеры, включая США и Великобританию.

"Зеленский должен понять, что военные доверяют Залужному и, если президент хочет, чтобы военные доверяли ему, ему нужно научиться доверять и Залужному", - цитирует газета "доверенное лицо" главкома.

Ранее американские СМИ писали о том, что Буданов отказался от должности главкома вместо Залужного.

Мы анализировали ситуацию с отставкой Валерия Залужного в отдельном материале.