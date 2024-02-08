Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главкома ВСУ Валерия Залужного за два года службы.

Об этом Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале.

"Встретился с генералом Валерием Залужным. Поблагодарил за два года защиты Украины. Обговорили, какого обновления требуют ВСУ и кто может быть в обновленном командовании Вооруженных сил Украины. Время для такого обновления - именно сейчас", - заявил президент.

Из сообщения президента можно сделать вывод, что Залужный уволен. Хотя прямо об отставке там не говорится.

В свою очередь Валерий Залужный также опубликовал сообщение о встрече с президентом, однако также ничего прямо о своей отставке не сказал. В то же время главком ВСУ дал понять, что командование Вооруженных сил меняется.

Министр обороны Рустем Умеров написал, что "сегодня было принято решение сменить руководство Вооруженных Сил Украины".

Но, также как и Зеленский, не написал прямо, что Залужный отправлен в отставку.

Однако выразил ему слова благодарности за проделанную работу.

Хотя в сообщениях Зеленского и Залужного ничего прямо об отставке главкома ВСУ не говорится, иначе трудно трактовать то, что написал, по крайней мере, Зеленский. Человеку, который остается на должности, как правило, не высказывают пожелание "остаться в команде".

И само по себе то, что об отставке Залужного президент объявляет столь эзоповым языком, показывает степень политической напряженности вокруг этого вопроса и степень опасения возможных последствий.

Но, повторимся, четко об отставке Залужного никто официально со стороны представителей власти до сих не сказал.

Напомним, как писали СМИ, решению президента Владимира Зеленского отправить в отставку главкома Валерия Залужного предшествовала презентация результатов закрытого социологического исследования, согласно которому, во-первых, увеличивается процент украинцев, которые выступают за скорейшее окончание войны пусть и путем компромиссов с Россией, а, во-вторых, падают рейтинги власти и президента при одновременном росте рейтингов Залужного и его еще даже не существующей партии.

Ранее мы рассказывали о том, почему Зеленский медлит с отставкой Залужного.