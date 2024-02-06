Уже прошло более недели с того момента, как, согласно данным СМИ, президент Владимир Зеленский предложил главкому Валерию Залужному уволиться, а тот отказался.



И прошло уже два дня, как Владимир Зеленский лично подтвердил намерение уволить главкома.



Но до сих пор отставки так и не произошло. Теперь говорят и пишут, что Залужного точно уволят на этой неделе.



При этом нет никаких четких комментариев от властей на тему "зачем увольнять Залужного, какие к нему претензии?" (кроме постов Безуглой, а также организованных публикаций в зарубежных СМИ о том, что Залужного требуют уволить западные партнеры).



Это создает простор для формирования в обществе своих версий, преимущественно негативных по отношению к Зеленскому, основным мотивом которого все чаще называют политический – опасение конкуренции со стороны популярного главкома.



Поэтому очевидно, что для президента, если он уже решил уволить Залужного, нет смысла особо тянуть.



Но решение пока официально не озвучивается. Почему?



Есть несколько объяснений.



Первое – учитывая неоднозначную реакцию, которую может вызвать увольнение Залужного в армии, в обществе и на Западе, Зеленский хочет представить это как часть общего плана по кадровому обновлению власти. То есть уволить не только Залужного, но и еще кого-то "до кучи".

Собственно, об этом Зеленский уже заявил в недавнем интервью.



"Конечно, необходима перезагрузка и новое начало. Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере. Я размышляю над этой заменой (Залужного. — Ред.), это правда. Этот вопрос касается всей управленческой группы, которая ведет машину страны", - заявил президент.



Из его слов следует, что масштаб перестановок может быть значительным. Вплоть до отставки премьер-министра, например. Хотя, даже смена премьера будет, по сути, технической переменой, так как Банковая продолжит управлять правительством через парламентское большинство. Но с точки зрения пиара это может быть преподнесено как "кардинальное обновление власти" и ответ на запрос общества о неких переменах в условиях, когда ожидания быстрой победы не оправдались. И, таким образом, власти попытаются "стушевать" резонанс относительно отставки Залужного, которая будет подаваться как лишь один из элементов "кардинального обновления". Но для подготовки таких больших кадровых перемен нужно время.



Второе – президент все-таки пытается убедить Залужного подписать рапорт на отставку по собственному желанию и принять предложение о переходе на другую работу. Это снизит риск того, что главком сходу уйдет в оппозицию к президенту и начнет его критиковать публично.



Третье – президенту нужно время, чтобы определиться с преемником Залужного и согласовать его кандидатуру с западными партнерами. Несмотря на то что Вашингтон уже публично заявил, что это дело Зеленского – увольнять главкома или нет, в данном заявлении при желании можно увидеть и определенный подтекст: "вы вправе уволить Залужного, но и ответственность за последствия вся на вас будет". А потому Банковая, вполне вероятно, чтобы перестраховаться, попытается получить одобрение нового кандидата от западных партнеров. И, не исключено, тут и возникла задержка, так как на Западе предложенный кандидат мог вызвать сомнения (напомним, главными кандидатам на должность нового главкома называют главу ГУР Кирилла Буданова, зама Залужного и бывшего командующего десантными войсками Евгения Мойсюка и Александра Сырского, командующего Сухопутными войсками).



В последние дни озвучивается и еще одно объяснение задержки с отставкой главкома - якобы Зеленский хочет на Залужного "повесить" возможные неудачи ВСУ в Авдеевке, где сейчас очень сложная ситуация.

Впрочем, эта версия может быть верна только если, к примеру, командование уже запланировало на ближайшее время отступление из города или из большей его части. Потому что в ином случае вряд ли Зеленский будет ставить важнейшее кадровое решение в зависимость от развития военной ситуации в Авдеевке, где развязка может наступить как через несколько дней, так и через несколько месяцев.