Решению президента Владимира Зеленского отправить в отставку главкома Валерия Залужного предшествовала презентация результатов закрытого социологического исследования, согласно которому, во-первых, увеличивается процент украинцев, которые выступают за скорейшее окончание войны пусть и путем компромиссов с Россией, а, во-вторых, падают рейтинги власти и президента при одновременном росте рейтингов Залужного и его еще даже не существующей партии.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники.

По данным издания, указ об отставке Залужного ожидали еще 2 февраля. При этом власти опасались беспорядков в Киеве.

"В Службе безопасности Украины предупредили работников быть готовыми к возможным беспорядкам в Киеве. Некоторые из действующих комбатов и комбригов в ВСУ тогда же получили от СБУ просьбу внимательнее следить за личным составом, чтобы никто не покидал позиций и не планировал перемещения", - пишет "Украинская правда".

Но отставка тогда не состоялась. При этом, по данным УП, Зеленский по-прежнему хочет уволить Залужного (главком отказывается писать заявление на уход по собственному желанию) и рассматривает ему на замену две кандидатуры - Буданова и Сырского.

Ранее мы писали о том, почему Зеленский медлит с отставкой Залужного.

Напомним, что по данным СМИ, до призыва к отставке Зеленский не дал Залужному вывести войска из Авдеевки.