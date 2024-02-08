Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что причина отставки главкома ВСУ Валерия Залужного – неудача летнего наступления на южном фронте.

Об этом Владимир Зеленский заявил в обращении в своем телеграм-канале.

"Мы должны честно сказать: чувство стагнации именно на южных направлениях и сложности в боях на Донецком направлении повлияли на общественное настроение. Украинцы стали реже говорить о победе... Этот год должен стать годом, когда каждый украинский воин будет знать, как и раньше, что украинская держава, украинская армия способны побеждать", – сказал президент Украины.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский поблагодарил главкома ВСУ Валерия Залужного за два года службы и отправил его в отставку. Новым главкомом Вооруженных сил Украины стал Александр Сырский.

Мы рассказывали в отдельном материале, что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском.

Война в Украине идет уже 715-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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