Сегодня президент Украины Владимир Зеленский назначил командующего Сухопутными войсками Александра Сырского главкомом ВСУ вместо Валерия Залужного.

Что же известно о новом главкоме ВСУ?

Александр Сырский родился 26 июля 1965 года в селе Новинки, Киржачского района Владимирской области (ныне - Российская Федерация).

Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище.

Начинал службу в 1986 году в Советской армии командиром мотострелкового взвода.

Во время войны на Донбассе был начальником штаба сил АТО. В том числе участвовал в командовании обороной Дебальцево в 2015 году, которая закончилась потерей города.

К началу полномасштабного вторжения РФ - командующий Сухопутными войсками ВСУ. Командовал успешными для ВСУ операциями - обороной Киева и наступлением осенью 2022 года в Харьковской области. После харьковского наступления о нем стали говорить как о возможном сменщике Залужного, по поводу трений которого с Офисом президента писали уже тогда.

В 2023 году Сырский командовал куда менее удачными для ВСУ боями за Бахмут.

Россиянам удалось захватить город и его окрестности, а начатое в мае 2023 года контрнаступление ВСУ не привело к значительным успехам и фактически остановилось в декабре (теперь там наступают россияне). Распыление сил ВСУ на Бахмут в западных СМИ называется одной из причин неудачи наступления ВСУ на юге.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский поблагодарил главкома ВСУ Валерия Залужного за два года службы и отправил его в отставку.

Ранее в западной прессе писали, что Александр Сырский отказывался заменить Валерия Залужного на посту главкома ВСУ.