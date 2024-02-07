США продолжат поддерживать власти Украины и ВСУ, несмотря на слухи о готовящейся отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан во время пресс-конференции в брюссельской штаб-квартире НАТО.



"Мы продолжим поддерживать как украинские власти, так и украинские вооруженные силы... Но оставляем кадровые решения самим украинцам. Это решать не нам из Вашингтона или отсюда из Брюсселя", - сказал Салливан.

При этом возможную отставку Залужного он комментировать отказался.

Сегодня СМИ со ссылкой на источники сообщили, что решению Владимира Зеленского отправить в отставку главкома предшествовала презентация результатов закрытого социологического исследования, согласно которому, во-первых, увеличивается доля украинцев, выступающих за скорейшее окончание войны, пусть и путем компромиссов с Россией, а, во-вторых, падают рейтинги власти и президента при одновременном росте рейтингов Залужного и его еще даже не существующей партии.

"Страна" анализировала, отправят ли в тюрьму Петра Порошенко, о чем заговорили вчера, и как это связано с возможной отставкой главкома.