Вчера вечером сразу несколько телеграм-каналов, которые связывают с Офисом президента, опубликовали "инсайд" о том, что экс-президент Петр Порошенко якобы готовит госпереворот и его собираются отправить в тюрьму.

Никаких, естественно, подтверждений этой информации нет.

Однако слухи о том, что власти готовят некие действия в отношении Порошенко, ходят в последнее время очень настойчивые.

Формально они имеют под собой определенные основания - правоохранительные органы уже закончили следствие по "угольному делу" (о поставках угля в "ЛДНР"), в котором экс-президент проходит как подозреваемый. Порошенко уже изучает материалы дела.

Чем это все грозит экс-президенту и как активизация слухов об аресте Порошенко связана с готовящейся отставкой главкома ВСУ Залужного, рассказывает "Страна".

Медведчук, уголь и труба

Вчера стало известно, что Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование по угольному делу Петра Порошенко. Экс-президент получил материалы для ознакомления.

"Следствие открыло стороне защиты доступ к материалам досудебного расследования. После ознакомления ГБР должно направить обвинительный акт по отношению к Петру Порошенко в суд. После этого у него меняется статус, он становится обвиняемым", - пишет издание "Главком" со ссылкой на представителя ГБР Оксану Згиблову.

Напомним, что еще 20 декабря 2021 года бывшему президенту объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму по обвинению в лоббировании закупок угля в "ДНР" и "ЛНР" в 2014-2015 годах при посредничестве Виктора Медведчука.

Однако, несмотря на тяжесть этих статей, ему избрали самую мягкую из возможных мер пресечения: личное обязательство. А уже в апреле 2022 года стало известно, что срок этой меры истек, и его больше не продлевали. С тех Порошенко неоднократно выезжал за границу.

Но теперь, как видим, Порошенко уже изучает материалы дела. После окончания этого процесса дело уйдет в суд.

По статье о госизмене, в которой подозревается экс-президент, ему светит до 15 лет тюрьмы. При этом суд может избрать ему меру пресечения, которая сейчас по госизмене только одна - взятие под стражу без возможности внесения залога.

Также, потенциально, Порошенко может стать подозреваемым и по другому делу - о выводе из государственной собственности нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" (так называемая "труба Медведчука"), которое расследуется вместе с делом о поставках угля из "ЛДНР".

Как писала "Страна", Виктор Медведчук, обвиненный в госизмене, после задержания дал в мае 2022 года показания на Порошенко. Он заявил об его причастности к схеме по выводу трубы. Медведчук утверждал, что экс-президент не только курировал, но и непосредственно участвовал в создании этой схемы. У Порошенко заявления Медведчука назвали "псевдосвидетельствами" и "информационной диверсией в интересах России".

Но тем не менее власти о них не забыли. И, когда 1 февраля стало известно, что Верховный суд окончательно вернул трубу в госсобственность, в СМИ запустили кампанию, в которой напомнили о причастности к делу Порошенко.

В то же время источники "Страны" в правоохранительных органах отрицают, что против экс-президента идет активизация уголовных дел.

"Все ровно наоборот. Не активизация, а волокита наблюдается по делам против Порошенко. Все говорят по поводу того, что он приступил к изучению материалов "угольного дела". Но правда заключается в том, что он уже больше года знакомится с этими материалами и суд почему-то никак эти сроки не ограничивает. И никаких движений, чтоб ускорить процесс, пока не наблюдается", - сказал источник.

Однако в информационном плане активность присутствует.

Вчера сразу несколько телеграм-каналов, которые связывают с Офисом президента, написали о якобы готовящемся аресте президента.

А также о том, что девяти членам его команды закрыли выезд из Украины.

Кроме того, эти же телеграм-каналы писали, что Порошенко со своими соратниками якобы на протяжении последнего года готовили переворот и пытались вовлечь в него Валерия Залужного.

Появление в этих "инсайдах" фамилии главкома как раз, возможно, и проливает свет на причину активизации слухов о посадке экс-президента.

Круги на воде

В "Евросолидарности" связывают намеки на возможный арест экс-президента с его критикой идеи увольнения Залужного с должности главкома, которая сейчас активно обсуждается.

Мы писали, что соратники Порошенко в том числе помогли "разогнать" информацию, что президент Владимир Зеленский якобы собирается в самое ближайшее время снять Залужного. Партия экс-президента и он сам выступает категорически против отставки генерала, считая это опасным решением во время войны.

"Это - выстрел в десятку по национальному единству, необходимость которого понимаем и мы, и наши партнеры. Единство и дальше возможно только вокруг Вооруженных сил. А их олицетворением стал Валерий Залужный. Подобное решение (увольнение Залужного - Ред.) не мотивировано военно-стратегическими соображениями. Не проанализированы риски и угрозы от его принятия. В его основе - эмоции и ревность, которыми нельзя руководствоваться во время войны!" - написал Порошенко на прошлой неделе.

И вот, как утверждают в "Евросолидарности", в ответ за кампанию в поддержку Залужного экс-президенту и стали угрожать арестом по "делам Медведчука", донося эти угрозы, помимо прочего, через анонимные телеграм-каналы.

"Они (власть - Ред.) знают, что без нашего участия "движа" в информполе из-за отставки Залужного не будет, поэтому они нас пугают арестом Порошенко, чтобы мы сидели молча. А слухи о подготовке нами якобы госпереворота они распускают, чтобы в ответ на любые заявления в поддержку главкома говорили - "это часть плана Порошенко по подготовке переворота". Хотя, если отставка случится, Майдан мы организовывать не будем. У нас нет на этот счет никаких указаний, да и нет желания поднимать бучу во время войны. Но и молчать не будем: уже готовимся возмущаться по поводу увольнения. Думаю, после этой отставки "зеленым" (команде Зеленского - Ред.) уже ничего не светит в Украине, даже несмотря на военное положение, в котором они хотят держать страну, чтобы закрывать всем недовольным рты. На Банковой, по-моему, до сих пор не поняли, что, если начнутся провалы на фронте после отставки Залужного, их свяжут именно с этим решением. И тогда люди будут высказывать недовольство, возможно, и на улицах. Это их конституционное право. Если они почувствуют, что им нужно будет отреагировать на какие-то процессы, которые им не нравятся, они будут это делать", - говорит источник в штабе "Евросолидарности".

При этом собеседник среди депутатов от ЕС говорит, что никаких указаний или предупреждений по поводу якобы подготовки ареста Порошенко внутри партии не было.

Эксперты полагают, что намеки с угрозами вряд ли смогут предотвратить негативный для Банковой информрезонанс в случае отставки Залужного.

"Информационный баланс вообще не в пользу ОП. Тренд критики команды президента усиливается. Но конкретную ситуацию с Залужным Банковая проиграла в чистую. Настроения в отношении нее сформированы. Образно говоря, круги уже пошли по воде. Даже если Порошенко и его люди слабо отреагируют на новость о Залужном, большое число простых людей, симпатизирующих генералу и благодаря ажиотажу внимательно следящих за этой историей, начнут возмущаться или просто выражать сомнения в правильности его отставки. И это, конечно, отразится на отношении к власти", - говорит политолог Андрей Золотарев "Стране".