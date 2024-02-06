Государственное бюро расследований (ГБР) завершило досудебное расследование по угольному делу Петра Порошенко, длившееся два года. Экс-президент получил материалы для ознакомления.

Об этом сообщает издание "Главком" со ссылкой на представителя ведомства Оксану Згиблову.

"Следствие открыло стороне защиты доступ к материалам досудебного расследования. После ознакомления ГБР должно направить обвинительный акт по отношению к Петру Порошенко в суд. После этого у него меняется статус, он становится обвиняемым", - пишет издание.

Напомним, 20 декабря 2021 года бывшему президенту объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму в связи с лоббированием закупок угля в "ДНР" и "ЛНР" в 2014-2015 годах при посредничестве Виктора Медведчука.

Однако, несмотря на тяжесть этих статей, ему избрали самую мягкую из возможных мер пресечения: личное обязательство. А уже в апреле 2022 года стало известно, что срок этой меры истек, и его больше не продлевали. С тех Порошенко неоднократно выезжал за границу.

Однако теперь это дело, похоже, снова реанимируют. Отметим, что параллельно сейчас в близких к Банковой телеграм-каналах начинают писать о том, что Порошенко и его соратники в последний год "готовили госпереворот" и намекают, что будут новые уголовные дела.

Ранее мы подробно разбирали угольное дело Порошенко.