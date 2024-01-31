Государственное бюро расследований передало в суд еще одно дело по взрывам в Шевченковском суде в июле прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Подсудимый Игорь Гуменюк взорвал самодельные взрывные устройства, убив себя и ранив полицейских.

Шесть сотрудников Киевского СИЗО подозреваются в служебной халатности и подлоге, что позволило Гуменюку пронести взрывчатку в суд. Его не обыскивали и не проверяли личные вещи. Их "даже не удивило", что при температуре +28 Гуменюк был одет в теплый свитер.

В его камере изъяли глицерин, канифоль, электрические провода и другие химические вещества. Туда они тоже попали из-за халатности сотрудников СИЗО, которые долгое время подделывали акты обысков камеры, не проводя проверок.

Поэтому арестованные могли пользоваться запрещенными вещами и предметами, которые им различными путями передавали снаружи.

Ранее суд уже вынес обвинительные приговоры начальнику судебной стражи и его помощнику по этому делу.

Напомним, взрыв в июле 2023 года устроил Игорь Гуменюк, подозреваемый по делу о взрыве гранаты возле Верховной Рады 31 августа 2015 года.