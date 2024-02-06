Генпрокуратура поручила Государственному бюро расследований провести проверку незаконного прослушивания сотрудников издания Bihus.info и слежки за ними.

Об этом сообщают соцсети Генеральной прокуратуры.

Офис генерального прокурора поручил следователям ГБР провести предварительное расследование по уголовному делу, инициированному по заявлению представителя редакции Bihus.info о незаконной установке и использовании специального технического оборудования для скрытого сбора информации в помещении загородного комплекса на территории Киевской области, сказано в сообщении.

Учитывая возможное причастие к уголовному преступлению сотрудников правоохранительных органов, расследование дела должно быть проведено исключительно ГБР, добавили в ведомстве.

"Свобода слова является неотъемлемой составляющей демократического общества и фундаментальным принципом правового государства. Нарушения прав журналистов недопустимы и подлежат тщательному рассмотрению и надлежащей реакции. Органы прокуратуры имеют обязательства гарантировать защиту журналистов от любых форм давления и преследований, а журналисты - право получать информацию об этой работе. Именно с этой целью в Офисе генерального прокурора действует платформа защиты прав журналистов", - заявил генпрокурор Андрей Костин.

Напомним, издание Bihus.Info обвинило Службу безопасности Украины в слежке за своими сотрудниками.

Скандал разразился в январе, когда в сети появились видео, на которых сотрудники издания Bihus.Info употребляли наркотики. СБУ возбудила уголовное дело о незаконной слежке за журналистами.

Мы разбирались в отдельном материале, что стоит за скандалами со слежкой за журналистами.