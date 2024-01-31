Президент Владимир Зеленский уволил руководителя Департамента защиты национальной государственности СБУ Романа Семенченко.

Об этом свидетельствует указ, опубликованный на сайте Офиса президента.

Как рассказал источник "Страны", департамент, который возглавлял Семенченко, занимается в том числе вопросами защиты информационного пространства.

По его словам, Семенченко уволили из-за ситуации со слежкой за сотрудниками проекта "Бигус.инфо", в результате которой появилось видео, как работники СМИ принимают наркотические вещества.

Напомним, в середине января в сети появилось видео, как журналисты проекта "Бигус.инфо" употребляют наркотики на корпоративе и обсуждают покупку марихуаны и "фена". После резонанса в соцсетях этим делом занялись полиция и СБУ.

Авторы проекта заявили, что в операции по слежке за их сотрудниками участвовали 30 человек. Журналисты выяснили, что в этнографическом комплексе под Киевом, где они праздновали корпоратив и где были сделаны скандальные кадры, за день до этого отдыхала странная компания из 30 человек, которые жили и находились в тех же номерах и помещениях, что и днем позже команда журналистов.

Мы разбирались, что значат последние скандалы с журналистами, включая этот.