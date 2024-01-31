После скандала со слежкой за журналистами "Бигус.инфо" Зеленский уволил начальника департамента СБУ
Президент Владимир Зеленский уволил руководителя Департамента защиты национальной государственности СБУ Романа Семенченко.
Об этом свидетельствует указ, опубликованный на сайте Офиса президента.
Как рассказал источник "Страны", департамент, который возглавлял Семенченко, занимается в том числе вопросами защиты информационного пространства.
По его словам, Семенченко уволили из-за ситуации со слежкой за сотрудниками проекта "Бигус.инфо", в результате которой появилось видео, как работники СМИ принимают наркотические вещества.
Напомним, в середине января в сети появилось видео, как журналисты проекта "Бигус.инфо" употребляют наркотики на корпоративе и обсуждают покупку марихуаны и "фена". После резонанса в соцсетях этим делом занялись полиция и СБУ.
Авторы проекта заявили, что в операции по слежке за их сотрудниками участвовали 30 человек. Журналисты выяснили, что в этнографическом комплексе под Киевом, где они праздновали корпоратив и где были сделаны скандальные кадры, за день до этого отдыхала странная компания из 30 человек, которые жили и находились в тех же номерах и помещениях, что и днем позже команда журналистов.
Мы разбирались, что значат последние скандалы с журналистами, включая этот.