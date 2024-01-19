Задержание инвестиционного банкира Игоря Мазепы на фоне произошедших накануне скандалов с журналистами Юрием Николовым и "Бигус.Инфо" породили в украинских и западных СМИ и соцсетях целую волну возмущения по поводу серьезнейшей угрозы для украинской демократии и инвестиционного климата.

Медиа и пользователи соцсетей пишут о беспределе силовиков и произволе властей, о том, что украинские бизнесмены напуганы и собираются покинуть страну. Показателен в этом плане прогноз Виталия Шабунина о грядущих массовых репрессиях против неугодных власти людей с последующей посадкой их в тюрьмы или "физической утилизацией" на фронте.



Однако в связи с этим важно отметить два момента.



Во-первых, беспредел силовиков в отношении бизнеса, а также ущемление прав и свобод человека (в том числе и гонения на неугодных журналистов) в Украине широко практиковались еще до вторжения РФ, а после его начала резко усилились под лозунгами борьбы с "пятой колонной" и "пособниками врага" ("Страна" подробно об этом писала). Однако многие из тех, кто сейчас бьет во все колокола, не только не выступали против этого, но наоборот, горячо поддерживали, а иногда и прямо натравливали власти на "неправильных" журналистов и бизнесменов, не скрывая ликования, когда кто-либо из них попадал в тюрьму или под уголовное дело. Сейчас же их возмущение связано с тем, что маховик беспредела непосредственно коснулся лиц из их "тусовки", которых они считают "правильными". Это еще раз показывает, что демократия и права человека являются универсальными, а не эксклюзивными, ценностями. И либо они касаются всех, либо беспредел в отношении одних рано или поздно перекинется на других.

Во-вторых, уже понятно, что сейчас есть две альтернативы развития военных событий: либо переговоры и окончание войны миром (перемирием) с фиксацией нынешней линии фронта, когда победой Украины будет считаться само сохранение украинской государственности, либо долгая война на истощение, "до выхода на границы 1991 года" без каких-либо гарантий достижения этого результата или хотя бы гарантий неухудшения нынешней ситуации. Война вдолгую сопряжена с большими жертвами. Жертвами не только в виде жизней украинцев и разрушенных городов, но и неизбежного ужесточения внутренней политики, еще большей консолидации власти в руках высшего руководства страны и еще более жесткого ограничения прав и свобод человека под лозунгом "мобилизации всей страны для борьбы с врагом".

Как сказал недавно Владимир Зеленский, в Украине во время войны "нельзя просто дышать воздухом. Мы в войне. И поэтому ты работаешь или воюешь". И это на самом деле не фигура речи. Верховный главнокомандующий четко и честно описал украинцам перспективу в случае долгой войны. И пока нет никаких признаков того, что Запад (на который многие надеются как на некоего "гаранта демократии" в Украине) принципиально возражает против такого подхода.

При этом все понимают, каких качеств люди находятся в госаппарате и силовых структурах, а потому трудно от них ждать, что увеличенные полномочия и властные возможности они используют исключительно ради общественного блага.

Впрочем, дело даже не в конкретных фамилиях. Если на каком-то повороте истории действующего президента уберут от власти и вместо него придут, как сейчас некоторые мечтают, "ребята с фронта", "боевые офицеры и генералы" или же "идейные патриоты-националисты", то, возможно, украинцы будут потом вспоминать эпоху Зеленского с его коррупционными скандалами и "Кварталом 95", как времена свободы, либерализма и благоденствия. Долгая война будет при любом правителе определять и положение внутри страны. И при этом вряд ли найдется место уважению прав и свобод человека, расцвету демократии и политической конкуренции. Эту перспективу нужно (в первую очередь – представителям украинской элиты) трезво понимать и исходить из нее при определении своей позиции в отношении того, как должна дальше развиваться ситуация в Украине с войной и не только. И какой из двух описанных выше вариантов является наиболее приемлемым.