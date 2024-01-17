Украинские власти будут "физически утилизировать" и бросать в тюрьмы активистов-антикоррупционеров, журналистов-расследователей и прочих неугодных, а также примут закон, аналогичный российскому закону об иноагентах.

Такой прогноз дал в Фейсбуке один из самых известных украинских грантовых активистов, глава действующего на гранты западных организаций Центра по борьбе с коррупцией Виталий Шабунин, комментируя скандалы с нападками на журналиста Юрия Николова и проект "Бигус.Инфо".

"Это не первая власть, которая хочет избавиться от обличителей коррупции. Но эта власть управляет страной во время войны и искренне убеждена, что война все спишет. А значит, думают в Офисе президента, они могут зайти дальше, чем могли их предшественники. Поскольку если с расследователями (и другими критиками) начнут расправляться, то общество, занятое войной, будет реагировать не так остро", - сказано в посте Шабунина.

По его словам, в аналог российского закона об иноагентах власти превратят перед вторым чтением законопроект о лоббизме.

Что касается физической утилизации неугодных через отправку на фронт, то ее Шабунин при таком сценарии считает практически неизбежной.

"Властям, если они продолжат закручивать гайки (а они продолжат), просто не останется иного выбора. Потому что расправы по идиотским уголовным производствам будут уничтожать легитимность Зеленского и внутри страны, и вовне. Так что надо будет либо останавливаться, либо делать это так, чтобы было трудно выкатить претензию. Утилизация на фронте – лучший способ. Что тут власти предъявишь: война", – написал Шабунин.

За происходящее он считает ответственным в том числе и Владимира Зеленского, так как "очевидно, что окончательное решение за ним".

Напомним, 15 января основатель проекта "Наши гроши" Николов рассказал, что накануне вечером к нему домой "ломились какие-то чуваки" и напугали его онкобольную мать.

А вскоре всплыл ролик, в котором журналисты "Бигус.Инфо" употребляют наркотики и обсуждают их покупку. Эту историю уже начало расследовать СБУ.

Сегодня в вечернем обращении Зеленский назвал недопустимым давление на журналистов, комментируя скандал с "Бигус.Инфо".