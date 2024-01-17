Служба безопасности Украины начала расследование по прослушке и скрытой съемке сотрудников "Bihus.Info".

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Накануне в сети появилось видео, как они употребляют наркотики на корпоративе и обсуждают их покупку по телефону.

СБУ заявляет, что осуждает прослушку сотрудников медиа, "независимо от того, были или нет в материалах скрытой съемки обнародованы факты возможного нарушения закона, касающиеся оборота наркотических веществ".

"Оценку этому могут дать исключительно правоохранительные органы согласно своей подследственности", - заявляет СБУ.

Отметим, что вчера одной из основных версий прослушки и скрытой видеосъемки журналистов "Бигуса" было то, что это организовала одна из украинских силовых структур.

Напомним, на видео были опубликованы телефонные переговоры нескольких журналистов проекта, которые обсуждали покупку для себя марихуаны и "фена" (амфетамина).

Ранее о попытках неизвестных проникнуть в его дом сообщил журналист-расследователь Юрий Николов, который писал о коррупции в Минобороны. Дверь Николова обклеили бумажками с оскорблениями и призывами пойти в армию, после чего ушли.