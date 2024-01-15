Основатель проекта "Наши гроши" Юрий Николов, который помимо прочего расследовал коррупцию при закупках в ВСУ, включая известный скандал с яйцами по 17 гривен, рассказал, что вчера вечером к нему домой "ломились какие-то чуваки".

О визите журналист написал в своем Фейсбуке.

"Кричали, чтобы я шел служить, обклеили дверь бумажками. Меня не было дома, поэтому эти уроды только напугали мою старенькую маму, которая после онкологии живет со мной", - написал Николов.

Инцидент оперативно осветили в телеграм-каналах, близких к Офису президента, написав, что "военные приехали с "нуля" на ротацию и решили передать повестку одному известному "журналисту", который несколько лет кормился из рук российского бизнесмена армянского происхождения, сбежал из Киева в начале полномасштабного вторжения, а после возвращения решил сделать вид, что ничего этого не было".

На опубликованном в каналах видео люди стучат в дверь Николова со словами: "Кремлевская шлюха, открывай, будем разговаривать сейчас, а то ты по видео очень хорошо умеешь разговаривать!"

В итоге неизвестные обклеили дверь Николова бумажками с оскорблениями и призывами пойти в армию, после чего ушли.

"Я даже не знаю, какому дегенерату пришла в голову такая идея по запугиванию журналиста. Год назад Резников просил СБУ открыть дело по подрыву обороноспособности за мою статью о коррупции на военных закупках. В конце концов Резникова уволили, а меня не посадили. Но, как я вижу, кто-то решил изменить этот расклад", - считает Николов.

Напомним, год назад много шума наделала закупка Минобороны для ВСУ продуктов по ценам в 2-3 раза выше рыночных. В частности, ведомство законтрактовало яйца по 17 грн за штуку, тогда как розничная цена в магазинах Киева на тот момент составляла около 7 грн за штуку. Об этом написали практически все украинские СМИ.

На днях журналисты нашли связь между фирмой, поставлявшей "золотые" куриные яйца для ВСУ, и украинкой, которая владеет отелями в Хорватии.