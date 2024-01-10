Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выписало премьер-министру Денису Шмыгалю предписание об устранении коррупционных нарушений.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

По данным регулятора, за 2023 год Кабмин не направил 131 принятое постановление на антикоррупционную экспертизу НАПК.

Хотя многие из них входят в категорию высоко коррупционных: вопросы таможенной сферы, пересечения границы, изменений в порядки использования средств и т.п.

НАПК требует провести служебное расследование, почему так произошло, наказать виновных и исправить допущенные нарушения.

Шмыгалю грозит штраф от 151 тыс. до 302 тыс. грн.

Ранее мы писали о том, что суд признал и.о. главы Конституционного суда виновным в непредоставлении документов на запрос НАПК.

Также мы сообщали о том, что НАПК начнет проверять декларации чиновников с помощью искусственного интеллекта.

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