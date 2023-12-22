Национальное агенство Украины по противодействию коррупции (НАПК) будет проверять декларации чиновников с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом сказал замглавы агентства Артем Сытник, сообщает сайт НАПК.

По его словам, до текущего момента НАПК не проводило системных проверок более чем для 99% всех поданных деклараций, поскольку данный процесс осуществлялся в ручном режиме и в первую очередь касался высших государственных должностей, начиная с президента.

Теперь обязанность НАПК ежегодно проверять все декларации так называемых "топ-чиновников" была отменена законодательно. В ближайшее время декларации с наименьшим показателем риска будут проверяться средствами ИИ, а остальные - вручную.

"Речь идет о сравнении данных декларации с другими реестрами, проверке определенными "формулами", например, на выявление признаков незаконного обогащения, наличия необоснованных активов и т.п.", - сказал Сытник.

В НАПК прогнозируют, что такую проверку пройдет треть поданных декларций. Однако она не будет означать, что декларация прошла полную проверку, а лишь будет свидетельствовать, что она имеет минимальный коэффициент риска несоответствия. В будущем декларации, проверенные ИИ, могут перепроверить вручную, если от уполномоченных органов поступит соответствующее обращение.

Ранее стало известно, что электронные декларации за 2022 год заполнили только 14% нардепов.

Как мы сообщали, в Украине снова откроют публичный доступ к реестру деклараций.