Литовская компания Viciunai Group, известная благодаря пищевым продуктам под торговой маркой Vici, включая крабовые палочки, включена в список международных спонсоров войны.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

"После начала полномасштабного вторжения России в Украину представители Viciunai Group обещали, что компания уйдет с российского рынка, однако Vici не останавливает свои мощности в РФ, ищет новых работников и платит значительные налоги в бюджет агрессора", - пояснили в НАПК.

В марте 2022 года глава литовской компании Viciunai Group Шарунас Матийошайтис заявил о намерении компании выйти с российского рынка в течение 3-4 месяцев. Тем не менее Viciunai до сих пор продолжает свою деятельность в России без изменений, успешно защищая свою торговую марку в судебных процессах, активно расширяя штат сотрудников на своих дочерних предприятиях и поддерживая рынок труда в РФ.

Например, производственный комплекс ООО "Вичюнай-русь", являющийся крупнейшим предприятием Viciunai Group, насчитывает 1500 сотрудников. Он расположен в Калининградской области, и его чистая прибыль за 2022 год увеличилась на 156% (до 20 млн долларов).

Дочерняя компания Viciunai ООО "БалтКо", выступающая в России в качестве официального представителя компании, предоставляет услуги по перевозке продуктов рыбной кулинарии, рыбной переработки, сурими и морепродуктов. Ее чистая прибыль за 2022 год составила 2,5 млн долларов США.

"Пока такие известные бренды, как Vici, продолжают находиться на рынке России, несмотря на все военные преступления агрессора, мир получает неправильный сигнал, что РФ остается частью международных экономических процессов. Так и жители России видят, что демократический мир от них не отвернулся, а они все делают правильно", - заявил председатель НАПК Александр Новиков.

Ранее мы сообщали, что НАПК внесло вторую крупнейшую строительную компанию Китая CRCC в список международных спонсоров войны. CRCC продолжает работать в РФ, строя там метро, мосты и автомагистрали.

Именно эта компания, как писала газета The Washington Post, планирует помочь РФ построить подводный тоннель под Керченским проливом. Правда, в Москве и Пекине информацию о постройке тоннеля отрицают.