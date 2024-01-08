Голосеевский суд Киева признал виновным и.о. главы Конституционного суда Сергея Головатого за отказ предоставить НАПК (Национальное агентство предотвращения коррупции) запрашиваемые документы.

Об этом сообщают "Украинские новости" и публикуют фото постановления суда.

Напомним, что в НАПК ранее требовали от Сергея Головатого предоставить копии документов по делу о конфликте интересов. Но судья отказался это делать.

За это его обязали уплатить штраф в размере 1700 грн.

Напомним, что ранее мы писали о том, что в 2021 году НАБУ обязали начать уголовное производство против и.о. главы КСУ Головатого.

А также, что НАПК составило протоколы на временного главу и руководителя секретариата Конституционного суда.

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