Суд признал и.о. главы Конституционного суда виновным в непредоставлении документов на запрос НАПК
Голосеевский суд Киева признал виновным и.о. главы Конституционного суда Сергея Головатого за отказ предоставить НАПК (Национальное агентство предотвращения коррупции) запрашиваемые документы.
Об этом сообщают "Украинские новости" и публикуют фото постановления суда.
Напомним, что в НАПК ранее требовали от Сергея Головатого предоставить копии документов по делу о конфликте интересов. Но судья отказался это делать.
За это его обязали уплатить штраф в размере 1700 грн.
Напомним, что ранее мы писали о том, что в 2021 году НАБУ обязали начать уголовное производство против и.о. главы КСУ Головатого.
А также, что НАПК составило протоколы на временного главу и руководителя секретариата Конституционного суда.
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