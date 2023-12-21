Западные доноры выделили миллиарды на восстановление Украины, но столкнулись с проблемой преодоления высокого уровня коррупции в стране.

Об этом пишет служба новостей BBC.

Всемирный банк оценивает затраты на восстановление Украины в 411 млрд долларов, однако "сохраняется обеспокоенность по поводу неэффективного управления фондами".

Поэтому борьба с коррупцией имеет решающее значение для вступления Украины в Евросоюз.

Украина сейчас занимает 116-е место из 180 в индексе коррупции Transparency International. Страна улучшила позиции на 28 мест за десять лет.

Напомним, недавно глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков заявил, что уровень коррупции в Украине "значительно снизился", теперь страна "приближается к некоррумпированным, а следовательно, богатым и безопасным странам".

Между тем в недавнем опросе украинцы назвали коррупцию главной проблемой в стране помимо войны. О коррупции заявили 63% опрошенных. На второе место (не считая войны) среди проблем они поместили низкие зарплаты и пенсии - на них пожаловались 46% опрошенных.