ГБР сообщает об аресте имущества львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, подозреваемого в масштабной коррупции на тендерах Минобороны и даче взятки следователю.

Были наложены аресты на его недвижимое имущество, дорогие авто его семьи, счета подконтрольных ему компаний.

Вывод экспертов подтвердил, что вся поставленная им продукция на нужды армии в 2023 году не соответствует стандартам качества.

Были проведены обыски у него и его менеджеров.

Компании Игоря Гринкевича выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды и белья на более чем 1,5 млрд гривен.

Сам бизнесмен отправлен под стражу.

В скандале оказалась замешана и популярная украинская художница Соня Морозюк, которая была помолвлена с сыном бизнесмена.

Ранее мы писали о том, что, по данным Офиса генпрокурора, Минобороны закупило некачественные продуктовые наборы для ВСУ на сотни миллионов гривен.

Также мы писали о том, что в Минобороны Украины открестились от закупок некачественной формы для ВСУ по втрое завышенным ценам.

И о том, что супружеская пара предпринимателей получила подозрение за поставку некачественных снарядов для ВСУ.