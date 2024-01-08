Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал информацию СМИ о том, что он употреблял наркотики.

Миллиардер заявил, что в его организме за три года выборочных тестов не было обнаружено "даже следов" наркотиков или алкоголя.

Об этом пишет журнал Forbes.

В публикации говорится, что Илон Маск согласился делать тесты после резонансного эпизода в подкасте Джо Рогана в 2018 году, когда Маск покурил с ним марихуану. Тогда он заявил, что сделал только "одну затяжку", а биографу Уолтеру Айзексону сказал: "Мне действительно не нравится употреблять запрещенные наркотики".

Адвокат бизнесмена Алекс Спиро также заявил СМИ, что Маск "ни разу не провалил тест", а в статье WSJ есть "ложные факты". Но не уточнил, какие именно.

В прошлом Маск признавался, что принимал кетамин для лечения депрессии.

Напомним, на днях американская газета The Wall Street Journal написала, что Илон Маск употреблял наркотики, включая ЛСД, кокаин, экстази, грибы и кетамин на различных закрытых вечеринках по всему миру. По данным издания, с 2018 по 2021 год Маск посетил несколько вечеринок, участники которых сдают телефоны и подписывают договоры о неразглашении.

Кроме того, еще в прошлом году газета WSJ сообщала, что почти вся Кремниевая долина годами сидит на разных "веществах", что стало уже своего рода частью корпоративной культуры. Айтишники объясняют, что это вдохновляет их на креатив и творчество. Вскоре после публикации статьи Маск публично поддержал использование кетамина для лечения депрессии.

Ранее Илон Маск рассказал о секретах своего успеха и богатства. По его словам, он спит шесть часов в сутки и работает без выходных.