Американский миллиардер Илон Маск употреблял наркотики, включая ЛСД, кокаин, экстази, грибы и кетамин на различных закрытых вечеринках по всему миру.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, с 2018 по 2021 год Маск посетил несколько вечеринок, участники которых сдают телефоны и подписывают договоры о неразглашении.

То, что Маск употреблял запрещенные наркотики беспокоит руководителей Tesla и SpaceX. Некоторые члены совета директоров опасаются, что употребление миллиардером наркотиков может нанести вред его компаниям.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что почти вся Кремниевая долина годами сидит на разных "веществах", что стало уже своего рода частью корпоративной культуры. Айтишники объясняют, что это вдохновляет их на креатив и творчество. Вскоре после публикации статьи Маск публично поддержал использование кетамина для лечения депрессии.

Ранее стало известно, что китайская компания BYD впервые обогнала американскую Tesla на мировом рынке электромобилей. Темпы роста продаж у Tesla в прошлом году составили 38%, у BYD - 62%. По суммарным размерам сбыта, BYD уже обогнала корпорацию Маска, ведь выпускает не только сугубо электромобили, но и гибриды, сочетающие электромотор и двигатель внутреннего сгорания.