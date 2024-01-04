Китайская компания BYD впервые обогнала американскую Tesla Илона Маска на мировом рынке электроавтомобилей.

Об этом сообщает DW.

По итогам 2023 года Tesla еще остается крупнейшим производителем, но в четвертом квартале BYD впервые вышла на первое место.

По прогнозам экспертов, уже в 2024 году китайцы захватят полноценное лидерство.

Темпы роста продаж у Tesla в прошлом году составили 38%, у BYD - 62%.

По суммарным размерам сбыта, BYD ("Build Your Dreams", "Построй свои мечты") уже обогнала корпорацию Маска, ведь выпускает не только сугубо электромобили, но и гибриды, сочетающие электромотор и двигатель внутреннего сгорания.

При этом в Германии за лидерство с Tesla борется не BYD, а Volkswagen. Немецкий бренд сумел вернуть себе лидерство на немецком рынке, утраченное год назад.

Недавно Илон Маск показал, как его электропикапы Cybertruck обгоняют Porsche 911. Cybertruck сможет перевозить более 1,5 тонны грузов и проезжать до 800 км на одном заряде батареи.

Между тем Tesla уже открыла предзаказ на Cybertruck.

Самая дешевая комплектация автомобиля с задним приводом обойдется в 50 тысяч долларов. Доставят машину покупателю в 2025 году. Самая дорогая модификация Cyberbeast разгоняется до 100 км/ч за 2,6 секунды, с максимальной скоростью до 200 км/ч. Ее стоимость 100 тысяч долларов. Автолюбителям машину привезут в 2024 году.