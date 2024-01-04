Китайская компания BYD впервые обогнала американскую Tesla на мировом рынке электромобилей
Китайская компания BYD впервые обогнала американскую Tesla Илона Маска на мировом рынке электроавтомобилей.
Об этом сообщает DW.
По итогам 2023 года Tesla еще остается крупнейшим производителем, но в четвертом квартале BYD впервые вышла на первое место.
По прогнозам экспертов, уже в 2024 году китайцы захватят полноценное лидерство.
Темпы роста продаж у Tesla в прошлом году составили 38%, у BYD - 62%.
По суммарным размерам сбыта, BYD ("Build Your Dreams", "Построй свои мечты") уже обогнала корпорацию Маска, ведь выпускает не только сугубо электромобили, но и гибриды, сочетающие электромотор и двигатель внутреннего сгорания.
При этом в Германии за лидерство с Tesla борется не BYD, а Volkswagen. Немецкий бренд сумел вернуть себе лидерство на немецком рынке, утраченное год назад.
Недавно Илон Маск показал, как его электропикапы Cybertruck обгоняют Porsche 911. Cybertruck сможет перевозить более 1,5 тонны грузов и проезжать до 800 км на одном заряде батареи.
Между тем Tesla уже открыла предзаказ на Cybertruck.
Самая дешевая комплектация автомобиля с задним приводом обойдется в 50 тысяч долларов. Доставят машину покупателю в 2025 году. Самая дорогая модификация Cyberbeast разгоняется до 100 км/ч за 2,6 секунды, с максимальной скоростью до 200 км/ч. Ее стоимость 100 тысяч долларов. Автолюбителям машину привезут в 2024 году.