В четверг, 30 ноября, Tesla провела давно анонсированную презентацию электропикапов Cybertruck, в которой принимал участие владелец компании Илон Маск.

Впервые Cybertruck продемонстрировали в 2019 году. Ожидалось, что электропикап поступит в серийное производство в 2021 году, но сроки затянулись.

Cybertruck сможет перевозить более 1,5 тонны грузов и проезжать до 800 км на одном заряде батареи.

Кроме того, на презентации Cybertruck Илон Маск показал видео, на котором его электропикап обгоняет Porsche 911 и при этом буксирует аналогичное авто.

Между тем Tesla уже открыла предзаказ на Cybertruck.

Самая дешевая комплектация автомобиля с задним приводом обойдется в 50 тысяч долларов, на одном заряде водитель сможет проехать до 400 км, а до 100 км/ч разогнаться за 6,5 секунд. Доставят машину покупателю в 2025 году.

Самая дорогая модификация Cyberbeast разгоняется до 100 км/ч за 2,6 секунды, с максимальной скоростью до 200 км/ч. Ее стоимость 100 тысяч долларов. Автолюбителям машину привезут в 2024 году.

Отмечается, что услуга доступна только для США. В Канаде и Мексике заявку примут за дополнительную плату, но когда смогут доставить электропикап - не сообщают.

Напомним, еще в 2019 году Tesla завалили предзаказами на новый пикап Cybertruck.

Ранее сообщалось, что недавно Илон Маск проверил на пуленепробиваемость свой электрический пикап Tesla Cybertruck.

"Мы опустошили весь барабанный магазин пистолета-пулемёта Томпсона – выстрелили в водительскую дверь в стиле Аль Капоне. Ни одна пуля не пробила кабину", - рассказал миллиардер.