Компания американского бизнесмена Илона Маска Tesla показала, чему научились ее человекоподобные роботы Optimus за последнее время. Теперь они могут самостоятельно ходить, имитировать человеческую жестикуляцию и перекладывать вещи.

Видео публикует Tesla в своих социальных сетях.

На новом видео пять роботов Tesla более уверенно, но очень медленно проходят по цехам, где производят Cybertruck, и взаимодействуют с предметами, дублируя движения человека. Последний процесс – демонстрация элементов обучения искусственному интеллекту, где робот повторяет действия мужчины с помощью специальных датчиков. Остальные обновления затронули систему обнаружения и запоминания окружающей среды – на демонстрации Optimus сканирует пространство, создавая цифровую карту местности.

Сам Илон Маск вновь заявил, что работы "чрезвычайно недооценены", но спрос на них может достигать "10-20 млрд единиц". Предварительно озвученная стоимость модели – $20 000.

Ранее роботы Optimus могли самостоятельно ходить на короткие расстояния, носить предмет размером не менее одной руки и использовать основные инструменты.

Напомним, прототип человекоподобного робота Tesla Bot или Optimus Илон Маск представил еще в октябре прошлого года, заявив, что сможет производить миллионы таких роботов. В качестве демонстрации возможностей робот станцевал перед присутствующими.

Tesla также показала видео, на котором робот выполняет простые задачи, такие как полив растений, переноска ящиков и подъем металлической арматуры на производственной станции в Калифорнии. Маск сказал, что массовое развертывание роботов может преобразовать цивилизацию и создать "будущее изобилия, будущее без бедности".