Могут имитировать жестикуляцию и перекладывать вещи. Tesla показала видео, как движется новый робот Optimus
Компания американского бизнесмена Илона Маска Tesla показала, чему научились ее человекоподобные роботы Optimus за последнее время. Теперь они могут самостоятельно ходить, имитировать человеческую жестикуляцию и перекладывать вещи.
Видео публикует Tesla в своих социальных сетях.
На новом видео пять роботов Tesla более уверенно, но очень медленно проходят по цехам, где производят Cybertruck, и взаимодействуют с предметами, дублируя движения человека. Последний процесс – демонстрация элементов обучения искусственному интеллекту, где робот повторяет действия мужчины с помощью специальных датчиков. Остальные обновления затронули систему обнаружения и запоминания окружающей среды – на демонстрации Optimus сканирует пространство, создавая цифровую карту местности.
Сам Илон Маск вновь заявил, что работы "чрезвычайно недооценены", но спрос на них может достигать "10-20 млрд единиц". Предварительно озвученная стоимость модели – $20 000.
Ранее роботы Optimus могли самостоятельно ходить на короткие расстояния, носить предмет размером не менее одной руки и использовать основные инструменты.
Напомним, прототип человекоподобного робота Tesla Bot или Optimus Илон Маск представил еще в октябре прошлого года, заявив, что сможет производить миллионы таких роботов. В качестве демонстрации возможностей робот станцевал перед присутствующими.
Tesla также показала видео, на котором робот выполняет простые задачи, такие как полив растений, переноска ящиков и подъем металлической арматуры на производственной станции в Калифорнии. Маск сказал, что массовое развертывание роботов может преобразовать цивилизацию и создать "будущее изобилия, будущее без бедности".