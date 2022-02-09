Американская компания-производитель электромобилей Tesla, которая ранее отзывала автомобили из-за неполадок с крышей, отзывает 26 681 машину, чтобы обновить программное обеспечение (ПО).

Об этом со ссылкой на Национальное управление по безопасности дорожного движения США сообщает "Интерфакс".

В ПО необходимо устранить ошибку, которая мешает правильной работе теплового насоса.

Это может приводить к непреднамеренному открытию клапана теплового насоса и удерживать хладагент внутри испарителя, что понижает качество охлаждения.

Отзыву подлежат: Model 3, Model S, Model X, произведенные в прошлом и текущем году, а также Model Y 2020-2022 годов выпуска. Софт им обновят дистанционно, как обычно это делает Tesla.

Напомним, ранее Tesla уже отзывала более 12 тысяч Model X из-за очередной уязвимости.

Также мы писали, что в Киеве 9-летний ребенок устроил аварию на электрокаре Tesla. В результате электрокар врезался в легковушку "Chevrolet" и вылетел на газон.

Кроме того, сообщали, что Илон Маск после опроса в Twitter продал акции Tesla на сумму около $5 миллиардов.