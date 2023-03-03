Американский бизнесмен и владелец соцсети Twitter Илон Маск на дне инвестора Tesla представил гуманоидного робота Optimus, который ходит и конструирует других роботов.

Соответствующее видео появилось в Telegram-каналах.

На дне инвестора Tesla продемонстрировали двух роботов Optimus. Первый подбирал роботизированную руку со стола, подходил и держал ее на месте, пока Optimus-2 прикручивал ее к телу третьего робота, который находится в процессе конструирования.

Судя по кадрам, гуманоидный робот Tesla теперь может самостоятельно ходить на короткие расстояния, носить предмет размером не менее одной руки и использовать основные инструменты.

По словам Маска, ничто в реальном мире не подходило для решения этой задачи, поэтому Optimus построен с использованием собственных приводов Tesla.

Кроме того, для работы Optimus будет использоваться работающий в автомобилях Tesla искусственный интеллект. Он обладает способностью учиться.

Напомним, прототип человекоподобного робота Tesla Bot или Optimus Илон Маск представил еще в октябре прошлого года, заявив, что сможет производить миллионы таких роботов. В качестве демонстрации возможностей робот станцевал перед присутствующими.

Tesla также показала видео, на котором робот выполняет простые задачи, такие как полив растений, переноска ящиков и подъем металлической арматуры на производственной станции в Калифорнии. Маск сказал, что массовое развертывание роботов может преобразовать цивилизацию и создать "будущее изобилия, будущее без бедности".

Ранее мы писали, что недавно Илон Маск заявил, что искусственный интеллект представляет собой угрозу человечеству, но обладает и очень большим потенциалом. В частности, по мнению главы Tesla, следует задаться вопросом регулирования этой сферы технологий.