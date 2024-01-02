Американский миллиардер Илон Маск прогнозирует, что 2024 год "будет еще более безумным".

Об этом он сообщил в соцсети Х.

Илон Маск прокомментировал публикацию пользователя Х, где тот спросил, "может ли 2024 быть нормальным?" и "не заслужило ли мы этого после 4 лет безумия".

"Мой прогноз: 2024 будет еще более безумным", - написал Маск в социальной сети Х.

Ранее Financial Times опубликовала прогноз на 2024 год, для этого они составили список из 20 предсказаний. Авторы газеты уверены, что Дональд Трамп проиграет президентские выборы в США. По предположению журналистов, США и Евросоюз будут продолжать финансировать Украину, несмотря на возникшие проблемы с выделением финансов в уходящем году.

Ранее "Страна" давала свой прогноз по поводу развития событий в 2024 году.

Тем временем, война в Украине идет уже 678-й день. Сегодня рф осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 января 2023 года в обновляемом онлайне.

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