Европейская комиссия проверит соцсеть Х (ранее известную как Твиттер) на предмет распространения дезинформации и незаконного контента. Это первая подобная процедура, которая будет проводиться в соответствии с новым законом о цифровых услугах (DSA).

Об этом говорится в официальном пресс-релизе исполнительного органа.

Расследование Еврокомиссии в отношении принадлежащей Илону Маску платформы Х будет сосредоточено на усилиях соцсети по борьбе с незаконным контентом, манипулированием информацией на платформе, а также на мерах, принятых ею для повышения прозрачности.

Задачи разбирательства следующие:

Соблюдение обязательств DSA, связанных с противодействием распространению незаконного контента в ЕС, в частности, в отношении оценки рисков и мер по их снижению, принятых X для противодействия распространению незаконного контента в ЕС, а также функционирования уведомления и механизм действий в отношении незаконного контента в ЕС.

Эффективность мер, принятых для борьбы с манипулированием информацией на платформе, и эффективность соответствующей политики, снижающей риски для гражданского дискурса и избирательных процессов.

Меры, принятые X для повышения прозрачности платформы. Расследование касается предполагаемых недостатков в предоставлении следователям доступа к общедоступным данным X, как того требует статья 40 DSA, а также недостатков в репозитории рекламы X.

Предполагаемый вводящий в заблуждение дизайн пользовательского интерфейса, особенно в отношении галок, связанных с некоторыми продуктами по подписке, так называемыми синими галками.

В октябре Комиссия требовала от соцсети предоставить отчёт в связи с распространением там ложной информации и ненавистнического контента в контексте конфликта Израиля и ХАМАС. После этого СМИ написали, что Маск планирует заблокировать соцсеть X в Европе, чтобы не соблюдать закон о цифровых услугах.

Также сообщалось, что осенью Еврокомиссия обязала Телеграм назначить своего юридического представителя для взаимодействия с международными органами.