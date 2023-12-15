В Евросоюзе согласовали первый пакет законов о контроле искусственного интеллекта и соцсетей. Что изменится
Европарламент согласовал с Евросоветом пакет законов, регулирующих искусственный интеллект и ряд соцсетей.
Как сообщает The Guardian, серьезные изменения могут быть внесены в такие соцсети как Instagram, Facebook и X.
Предложения законопроекта:
- бесконечная прокрутка будет запрещена;
- автовоспроизведение видео будет запрещено;
- постоянная отправка уведомлений будет запрещена;
- все техники, которые, как считается, вызывают зависимость, будут запрещены;
- если в социальных сетях будет проведено более 30 минут, пользователь будет предупрежден.
Сообщается, что еще предстоит работа над доработкой деталей, поэтому вполне вероятно, что закон вступит в силу в 2026 году.
Напомним, недавно депутаты Европейского парламента, представители стран-членов и эксперты Европейской комиссии достигли соглашения по закону об искусственном интеллекте (ИИ). Соглашение было достигнуто после более чем 37 часов переговоров.
Ранее Соединённые Штаты, Евросоюз, Великобритания и Китай подписали совместную декларацию, в которой искусственный интеллект был признан угрозой "катастрофического" уровня.