Европарламент согласовал с Евросоветом пакет законов, регулирующих искусственный интеллект и ряд соцсетей.

Как сообщает The Guardian, серьезные изменения могут быть внесены в такие соцсети как Instagram, Facebook и X.

Предложения законопроекта:

бесконечная прокрутка будет запрещена;

автовоспроизведение видео будет запрещено;

постоянная отправка уведомлений будет запрещена;

все техники, которые, как считается, вызывают зависимость, будут запрещены;

если в социальных сетях будет проведено более 30 минут, пользователь будет предупрежден.

Сообщается, что еще предстоит работа над доработкой деталей, поэтому вполне вероятно, что закон вступит в силу в 2026 году.

Напомним, недавно депутаты Европейского парламента, представители стран-членов и эксперты Европейской комиссии достигли соглашения по закону об искусственном интеллекте (ИИ). Соглашение было достигнуто после более чем 37 часов переговоров.

Ранее Соединённые Штаты, Евросоюз, Великобритания и Китай подписали совместную декларацию, в которой искусственный интеллект был признан угрозой "катастрофического" уровня.